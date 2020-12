Ajax, l'ex team manager Endt: "Atalanta, servirà coraggio. Mi fa male vedere Eriksen così"

David Endt, team manager dell'Ajax per 30 anni e memoria storica dei lancieri, ha parlato ai microfoni di 'Sky' della sfida di questa sera contro l'Atalanta: "Per l'Ajax la gara di questa sera sarà importantissima, anche economicamente. Vogliamo essere tra le migliori squadre in Europa e passare questo gruppo è quasi un imperativo. L'Ajax in questo momento però non gira al massimo, in alcune partite ha sofferto come nell'ultima gara, dove ha perso in casa. L'Atalanta dovrà essere coraggiosa, un club che l'Ajax rispetta molto perché ha fatto molto bene in campionato e lo scorso anno hanno fatto benissimo in Champions League. Quest'anno, inoltre, hanno vinto il Liverpool ad Anfield. Non è certo da tutti..."

Lei ha visto crescere Eriksen qui all'Ajax e lo conosce molto bene.

"Non so quali siano i problemi, ma quando è passato dal Tottenham all'Inter ho temuto per lui, perché lui ha un certo tipo di gioco. E' un grandissimo giocatore e un ragazzi squisito, ha visione e piedi buoni, mi ha fa male non vederlo in campo".