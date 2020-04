Ajax, l'ingresso alla fase a gironi di Champions dipenderà dalla vincitrice di questa edizione

L'Ajax è il primo classificato dell'Eredivisie 2019-20 pur non essendo campione dei Paesi Bassi. Questo è stato deciso dalla Federcalcio olandese che ha il compito da fare da referente alla UEFA per quel che riguarda le squadre qualificate alle coppe europee. Lo scenario è chiaro per quasi tutte le squadre ammesse: AZ al secondo turno preliminare di Champions, Feyenoord alla fase a gironi di Europa League, PSV e Willem II al secondo turno di qualificazione. I lancieri restano in bilico. I Paesi Bassi hanno chiuso la stagione 2018-19 all'undicesimo posto nel ranking UEFA, posizione che li rende i primi degli esclusi per quel che riguarda le rappresentanti qualificate in Champions League.

Di fatto l'Ajax dovrebbe entrare ai playoff e ufficialmente sarà così. Tuttavia le probabilità che i lancieri vengano ripescati nella fase a gironi sono molto alte. Basterà che la vincitrice della Champions League 2019-20 sia già qualificata tramite il campionato nazionale. Situazione che si verifica praticamente sempre: le squadre qualificate ai quarti di finale sono Paris Saint-Germain (primo in Francia), Atalanta (quarta in Italia), Lipsia (terza in Germania). Solo l'Atlético Madrid al momento è fuori dalla zona Champions. Delle altre partite da giocare (Manchester City-Real Madrid, Bayern-Chelsea, Juventus-Lione e Barcellona-Napoli) solo Chelsea, Lione e Napoli sono fuori dalla zona Champions, con gli inglesi però a un passo dall'eliminazione e le altre che recitano il ruolo di outsiders con poche chances di vincere il torneo. C'è l'enigma Manchester City: squalificati, i citizens hanno fatto ricorso e non è da escludere che riescano almeno per la prossima stagione ad essere ancora nel massimo torneo continentale.