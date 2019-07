© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultimo allenamento ad Amsterdam, sia per quanto riguarda l'Ajax che per Mathijs De Ligt, difensore dei Lancieri che ormai è quasi un nuovo giocatore della Juventus. Nel comunicare il termine del periodo di allenamenti nella capitale olandese, e la successiva partenza per il ritiro austriaco (al quale però il capitano classe '99 non prenderà parte a causa della sua imminente cessione), il profilo Twitter ufficiale dell'Ajax sceglie un'immagine che raffigura De Ligt, sorridente, in compagnia di Blind. Ecco la nota.