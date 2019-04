Ajax meritatamente in vantaggio con il Tottenham: al 45' è 0-1

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ajax in vantaggio al quarantacinquesimo per effetto di un gol di Van de Beek dopo quindici minuti dal fischio d'inizio. Uno a zero meritato per gli olandesi, bravi a pressare a tutto campo gli avversari.

Il Tottenham prova a partire con intensità, con palla spesso che gravita intorno ai piedi di Llorente. Fuori Kane le soluzioni in avanti sono limitate, mentre l'Ajax con la formazione tipo deve carburare nei primi minuti. Così fino al quarto d'ora succede poco e nulla, ma poi sale in cattedra Ziyech: ricevuta palla al limite dell'area trova un sentiero inesplorato per van de Beek, in mezzo a due difensori del Tottenham. Il trequartista fa una finta a Lloris, mandandolo fuori tempo, e poi depositando in rete, 0-1. La marea dell'Ajax, oggi in maglia nera, incomincia a montare.

Sarebbe lo stesso Van de Beek ad andare a un passo dal 2-0, dopo un triangolo al limite, ma l'olandese preferisce calciare e trovare Lloris invece che passare a un Neres meglio appostato. Dall'altra parte Llorente, di testa, non va lontano dal bersaglio grosso. Grande paura per Vertonghen: sugli sviluppi di un calcio di punizione Alderweireld lo colpisce inavvertitamente, costringendolo a uscire con l'aiuto del personale medico e con il rischio di svenimento. La difesa traballa sui calci piazzati, tanto che lo stesso Alderweireld ha sulla testa l'opportunità dell'1-1, ma spedisce alto di poco.