Ajax, messaggio alla Juve. Aggancio al PSV e 100 gol in Eredivisie

© foto di Gaetano Mocciaro

"Chi ha il fiato più lungo?" titola De Telegraaf oggi in edicola. Lotta all'Eredivisie entusiasmante: l'Ajax passeggia sul campo del Willem II con un netto 4-1 che permette ai lancieri di agganciare al comando della classifica il PSV. La squadra di Mark van Bommel si salva sul campo del Vitesse per il rotto della cuffia, 3-3 con pari di Lozano al 91'. La differenza reti, che è la discriminante che determina prima di tutto la classifica in caso di pari punti, premia l'Ajax (+74 a +65).

Impressionante il numero dei gol segnati dagli ajacidi in campionato: 100 esatti, distribuiti fra 14 marcatori diversi. Il re dei bomber è Dusan Tadic, già protagonista della notte di Madrid fra gol e assist: il serbo in campionato ha realizzato 20 reti. 15 per Ziyech, 11 per Huntelaar nonostante il minutaggio (1.045', con una media di un gol ogni 95' a 35 anni suonati), in doppia cifra anche Kasper Dolberg, con 10. E poi Van de Beek e David Neres (8), Blind (5), Schone e De Jong (4), De Ligt (2), Labyad, Mazraoui, Tagliafico e Veltman (1).

Ma la squadra di Amsterdam dovrà consumare altre energie in Champions League e in KNVB Cup, dove è arrivata alla finale che si giocherà contro il Willem II il 5 maggio. Il PSV, invece, può concentrarsi solamente sulle ultime 5 giornate di campionato. E questo potrebbe fare la differenza per il titolo.