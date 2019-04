Fonte: Dal nostro inviato, Giovanni Albanese

Rifinitura in corso per l'Ajax, con la presenza del giocatore più atteso (e anche più in dubbio): Frenkie De Jong si sta infatti allenando con il resto del gruppo. La speranza di Erik ten Hag, allenatore dei Lancieri, spera che il giovane centrocampista sia a disposizione nella cruciale serata di domani in casa della Juventus.