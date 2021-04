Ajax, tanto possesso palla e poche occasioni. La Roma tiene, dopo 45 minuti è 0-0

Nessun gol nel primo tempo di Roma-Ajax e questa, per la squadra di Fonseca, è la migliore notizia arrivata dal primo tempo dell'Olimpico nella sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa. Già, perché fin qui è stata la squadra di ten Hag a fare la partita, ha costruito le migliori occasioni ma non è riuscita a superare un Pau Lopez che ha confermato di essere molto più bravo a parare che a impostare.

Al 13esimo, ad esempio, è stato proprio un errato passaggio in orizzontare del portiere spagnolo e consegnare all'Ajax l'occasione più ghiotta del primo tempo, un tiro di Klaassen che ha chiamato Diawara - all'interno dell'area piccola - agli straordinari. La Roma non è stata a guardare, s'è appoggiata soprattutto su Dzeko per alleggerire la pressione e con Pellegrini, al 14esimo, ha provato a mettere in difficoltà l'ex Stekelenburg con un tiro dal limite dell'area. Ma la squadra di ten Hag ha l'urgenza del risultato dettata dall'1-2 dell'andata e per questo ha spinto di più sull'acceleratore. Al 20esimo Tadic ha 'sparato' il pallone su Pau Lopez dopo una bella iniziativa di Klaiber sulla fascia destra. Nella seconda parte della prima frazione gli ospiti hanno prodotto tanto possesso palla - oltre il 70% - ma nessuna occasione degna di nota. La Roma fin qui si sta difendendo bene: la qualificazione alle semifinali è più vicina.

