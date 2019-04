© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Erik ten Hag, allenatore dell'Ajax, a pochi minuti dalla sfida col Tottenham è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "E' bellissimo essere qui, in questo grande stadio, contro un grande avversario a giocare la semifinale di Champions League. Proveremo a giocare, contro il Tottenham è difficile, ma se giochiamo nel modo in cui sappiamo abbiamo buone possibilità. Quando avremo le palle gol dovremo sfruttarle, se non abbiamo la palla dovremo pressare per riconquistarla, anche loro ci presseranno".