Erik ten Hag, tecnico dell'Ajax, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria di Champions contro la Juventus, soffermandosi anche sul prossimo turno (in semifinale gli olandesi affronteranno una tra Manchester City e Tottenham): "Nel viaggio abbiamo già visto tanti paesi. L'Inghilterra è la prossima sfida: la filosofia di Guardiola è vicina alla mia, posso dire che saranno comunque sfide bellissime. Ora conosco poco i dettagli delle due squadre per analizzarle ma se giochiamo come contro Real Madrid e Juventus, dobbiamo avere fiducia anche lì. Abbiamo la nostra cultura del gioco ma anche in Inghilterra è bellissima e non vedo l'ora di andarci".