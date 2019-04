Ajax, Ten Hag: "Zero possibilità che De Ligt resti. Su lui Bayern e Barça"

© foto di Imago/Image Sport

Erik Ten Hag, tecnico dell'Ajax, ha parlato al quotidiano tedesco Suddeutsche Zeitung soffermandosi anche sul futuro del difensore centrale Matthijs De Ligt: "Ci sono zero possibilità che lui resti all'Ajax. Sono troppi i club interessati e che gli hanno presentato delle proposte. Non so però se lui sceglierà il Bayern Monaco o il Barcellona".