Ajax-Tottenham, le formazioni ufficiali: Mazraoui terzino, torna Son

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Erik ten Hag sceglie la formazione tipo, per la gara di ritorno della semifinale di Champions. Vi era infatti un piccolo dubbio legato all'impiego di Mazraoui, che avrebbe potuto giocare a centrocampo con Veltman terzino. Niente di tutto ciò: olandesi in campo con il marocchino nella sua posizione ormai abituale. Sia Mazraoui che Ziyech, che hanno comunicato l'intenzione di aderire al Ramadan, sono titolari.

Tutto come previsto nelle fila inglesi: Mauricio Pochettino recupera Son, squalificato nella gara di andata, e lo manda subito in campo, in una squadra priva di Kane e Devinson Sanchez. Out Llorente, ci sarà Lucas Moura a supporto dell'attacco. Ecco le formazioni ufficiali di Ajax-Tottenham.

Ajax (4-2-3-1): Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, De Jong; Neres, Van de Beek, Ziyech; Tadic. Allenatore: Erik ten Hag.

Tottenham: Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Wanyama, Sissoko; Eriksen, Dele Alli, Lucas; Son. Allenatore: Mauricio Pochettino.

Aggiornamento 20.58: Gioca Dolberg. Ten Hag dovrà fare a meno di David Neres, con Lassina Traoré in panchina.