La presenza di Frenkie De Jong contro la Juventus è il principale interrogativo in casa Ajax. Ne ha parlato il suo collega di reparto, Donny Van de Beek, al De Telegraaf, dopo la vittoria sull'Excelsior: "Frenkie è intelligente, molto bravo. Riesce a pensare sempre velocemente e questa è anche una delle sue qualità. Speriamo che sia in ottima forma per martedì. Juventus? Ovviamente era solo una partita e vedremo cosa accade al ritorno. Tutto è ancora possibile. Siamo ovviamente una squadra che di solito crea opportunità. E se segniamo sarà tutto molto più divertente".