Ajax, Van der Sar: "A Bergamo persi due punti. Vigliamo raggiungere Juve e Barcellona"

Edwin Van der Sar, direttore generale dell’Ajax, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l'Atalanta: "A Bergamo abbiamo segnato due gol, poi non abbiamo difeso bene. Nella ripresa abbiamo subito due gol, lì abbiamo perso due punti".

Che attaccante è Brobbey?

"Come club abbiamo una gran storia, teniamo molto ai giocatori giovani. È un attaccante forte e veloce, speriamo possa far gol. Spendiamo 11-12 milioni di euro, per noi è importante. Siamo arrivati a cinque secondi dalla finale, abbiamo vinto con la Juventus ai quarti due anni fa. È la nostra storia. Ogni due o tre anni abbiamo giocatori di gran livello, ma anche per loro è importante andare in un campionato per poter crescere. Noi vogliamo arrivare al livello di Juventus, Barcellona, Bayern Monaco. Speriamo di vincere questa sera".