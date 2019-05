Edwin van der Sar, direttore generale dell'Ajax, a pochi minuti dalla sfida di ritorno con il Tottenham è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "I giocatori vogliono vincere qualcosa. Negli ultimi quattro anni l'Ajax non ha vinto niente, prima della Coppa d'Olanda di domenica scorsa. Adesso siamo vicini alla finale. Per de Jong (già ceduto al Barcellona, ndr) e de Ligt è l'ultima occasione per vincere qualcosa con la maglia dell'Ajax.. Ten Hag? L'idea per la prossma stagione aspiriamo a mantenere lui e qualche calciatore. Speriamo che andranno via solo 2-3 di loro, comunque abbiamo il settore giovanile per rinnovare la squadra".