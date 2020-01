Ajax, Vertonghen ritenuto troppo costoso. Strada spianata per il Napoli?

L’Ajax è in procinto di rinunciare a realizzare uno dei suoi sogni nel cassetto. Ovviero quello di riportare ad Amsterdam l’esperto difensore Jan Vertonghen in scadenza di contratto con il Tottenham. Nonostante nei giorni scorsi il ds olandese Overmars abbia contattato l'agente del giocatore per proporgli il ritorno nella squadra in cui ha militato dal 2003 al 2012, ricevendo un sì di massima, i costi che presenterebbe l’operazione sono ritenuti insostenibili dai Lancieri.

I costi - Come riferisce De Telegraaf infatti il calciatore attualmente ha uno stipendio che si aggira sui 4 milioni di euro, una cifra fuori portata per l’Ajax anche qualora il belga decidesse di abbassare un po' le pretese. Inoltre il Tottenham per cederlo in questa finestra di mercato vorrebbe la stessa cifra investita quasi otto anni fa per prelevarlo proprio dal club olandese. Una richiesta ritenuta irricevibile dall’Ajax vista l’età del calciatore.

Napoli senza rivali? - L’uscita dalla trattativa dell’Ajax potrebbe così favorire il Napoli che nei giorni scorsi ha messo gli occhi sull’esperto centrale per rinforzare il reparto a disposizione di Gattuso già in questa finestra di mercato.