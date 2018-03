Ajax, Younes si allenerà con le giovanili fino al termine della stagione

Amin Younes è stato messo fuori rosa dall'Ajax e fino al termine della stagione si allenerà con i giovani della squadra B (Jong Ajax). La decisione è stata presa dopo che il tedesco si è rifiutato di entrare in campo negli ultimi minuti della gara contro l'Heerenveen. La conferma arriva dal sito del club olandese che riporta anche le parole del tecnico Erik tan Hag: "Abbiamo ancora 6 partite da giocare e voglio solo giocatori motivati al 100%. In questa stagione sono successe troppe cose ad Amin e non abbiamo la sensazione che sia concentrato al 100% sull'Ajax.