La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parla del mercato del Napoli e ribadisce che il club azzurro è attento agli sviluppi sul futuro del centrale Nathan Ake, pilastro del Bournemouth. Il giovane di origini ivoriane è esploso in questa Premier e fa già mordere le mani al Chelsea di Sarri che lo ha ceduto in estate per poco più di 20 milioni di euro (la metà della sua valutazione attuale)"