© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' da poco terminata la prima frazione tra Empoli e Genoa, gara valida per il posticipo del 21esimo turno di Serie A. Allo stadio Castellani è la formazione ospite a essere in vantaggio grazie al gol di Kouamé, arrivato al minuto 18 su lancio di Criscito e un'ingenuità in fase difensiva di Veseli. Protagonisti anche i portieri, con Radu e Provedel bravi in un paio di occasioni a testa. Gara vivace in terra toscana, ammonito finora il solo Bessa.