Al 45' decide Krunic: Empoli avanti ma il Cagliari è vivo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Primo tempo dai due volti per Empoli e Cagliari, formazioni rientrate negli spogliatoi sul punteggio di 1-0. Allo stadio Castellani è (almeno momentaneamente) la formazione di casa a fare festa per il vantaggio trovato al 14' con Krunić, rete che per il momento decide la sfida. Meglio la squadra di Andreazzoli nei primi 25' di gioco, poi s'è fatta vedere quella di Maran che ha guadagnato campo col passare dei minuti. Pavoletti e Ionita hanno provato a battere Terracciano, ma il colpo di testa dell'ex Napoli al 30' e la successiva conclusione dalla distanza del numero 21 non hanno trovato la porta empolese. Un sostanziale equilibrio sul piano del gioco, rotto però dal gol del bosniaco a lungo inseguito dal Torino in sede di mercato. Ottimo l'impatto di Acquah nel centrocampo toscano, nonostante l'affare concluso soltanto negli ultimi giorni di campagna acquisti.

Andreazzoli negli spogliatoi dovrà fare in modo che l'Empoli torni in campo come fatto nella prima parte di gara, l'ex Chievo Maran dovrà riuscire a rimediare allo svantaggio con un cambio in meno. Al 23', infatti, Ceppitelli ha rimediato un problema al ginocchio lasciando il posto a Pisacane. Un ammonito per parte, finora, giallo per Antonelli al 27' e per Romagna al 44'.