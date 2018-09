Al 45' decide Lautaro Martinez: Inter in vantaggio sul Cagliari

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Decide Lautaro Martinez al 45' di Inter-Cagliari. L'attaccante argentino, al primo gol in Serie A e alla terza presenza in maglia nerazzurra, ha regalato il vantaggio alla formazione di Spalletti al 12' della sfida contro i sardi. Cross di Dalbert dalla sinistra, con Martinez abile ad anticipare due avversari per battere Cragno. Nulla da fare per il portiere del Cagliari, mentre Candreva al 35' ha avuto l'occasione di siglare il raddoppio su suggerimento di Martinez. La risposta della formazione di Maran è arrivata con Sau al 42', senza però trovare la porta avversaria.