Al 45' decide Lucas Leiva: una buona Lazio avanti in terra ucraina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio torna negli spogliatoi al 45' in vantaggio per 1-0. Ottima prestazione, quella biancoceleste, nel primo tempo sul campo della Dinamo Kiev. A firmare il vantaggio ci ha pensato Lucas Leiva, di testa, al minuto 22 sul corner calciato da Luis Alberto. La formazione di Simone Inzaghi ha sfiorato la seconda rete in più di una occasione, la qualificazione dopo il 2-2 dell'andata sembra assolutamente alla portata.