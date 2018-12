© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si chiude con la Juventus in vantaggio il primo tempo della sfida contro la Roma. I bianconeri hanno sfiorato la rete con Alex Sandro in due occasioni, tra l'ottavo e il diciottesimo minuto. In entrambe le occasioni, però, è arrivata la pronta risposta di Olsen. Più Juve che Roma in questa prima frazione, con il gol della Vecchia Signora arrivato al 35' grazie al colpo di testa di Mandzukic: niente da fare per il portiere giallorosso e per la squadra di Francesco. Sotto come gioco e nel punteggio: la prima frazione si chiude 1-0.