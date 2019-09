Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

La Fiorentina termina il primo tempo meritatamente in vantaggio grazie al gol segnato al 32' dal capitano German Pezzella. La Sampdoria aveva iniziato meglio con un bel tiro al 2' di Caprari che ha esaltato i riflessi di Dragowski, poi è stato assolo della squadra di Montella. Ribery sugli scudi da regista avanzato e vera spina nel fianco della retroguardia doriana spesso costretta al fallo, anche da cartellino. Anche Chiesa si è distinto con due bei tiri da fuori su cui Audero è riuscito ad arrivarci solo grazie a ottimi interventi. Poco dopo la mezz'ora ecco il vantaggio gigliato con cross del solito Ribery per il centrale argentino che dall'area piccola ha dato una zuccata alla palla portando sull'1-0 il risultato. La squadra di Di Francesco è orfana di Quagliarella e si vede, con Caprari che non riesce ad allungare i suoi e soprattutto con un Gabbiadini che non è mai entrato veramente in partita.