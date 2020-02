vedi letture

Al 45' Fiorentina e Milan bloccate sullo 0-0. Annullato un gol a Ibrahimovic per fallo di mano

0-0 al termine del primo tempo tra Fiorentina e Milan con i rossoneri che forse hanno avuto le occasioni più importanti per passare in vantaggio contro una viola che però non demerita e che ha la colpa di essere molto imprecisa negli ultimi 20 metri. Al 17' è Rebic ad essere liberato al centro dell'area di rigore da un pregevole assist di Castillejo con il colpo di testa che però viene neutralizzato dalla grande risposta di Dragowski. I rossoneri, al 34' sono riusciti anche a passare in vantaggio con un'azione che è un mix tra classe e potenza di Ibrahimovic che però aveva toccao la palla con la mano prima di controllare e depositare in rete. Calvarese, aiutato dal video, annulla e mantiene così il risultato inalterato. Tra gli uomini di Iachini, bene la retroguardi, meno bene Chiesa e Vlahovic.