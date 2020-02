vedi letture

Al 45' Roma in vantaggio sul Gent ma senza brillare: primo sigillo per Carles Perez

La Roma termina il primo tempo della partita d'andata dei sedicesimi di Europa League contro il Gent in vantaggio ma senza brillare. Una Roma dai due volti quella vista nei primi 45 minuti all'Olimpico, buona quella dei primi venti minuti, meno attenta e più distratta quella della seconda parte di frazione. Il gol dell'1-0 porta la firma, per la prima volta in giallorosso, di Carles Perez. Il ragazzino arrivato dal Barcellona, sfrutta alla grande un assist di Dzeko per battere Kaminski al 13'. Pur mantenendo il pallino del gioco però, la squadra di Fonseca cala alla distanza, regalando più di un'occasione ai belgi, evidentemente meno forti dei padroni di casa ma decisamente determinati. Le due occasioni più nitide arrivano in rapida successione poco prima della mezz'ora: prima Bezus tira una rasoiata da fuori area che per poco non batte Pau Lopez sul secondo palo; poi è Kums che stoppa e tira rapidamente all'interno dell'area di rigore, alzando però la traiettoria sopra la traversa. La Roma non riesce a trovare la via della porta, con Perez che spesso si fa trovare al momento giusto e nel posto giusto, salvo poi sbagliare la rifinitura. I giallorossi si tengono il vantaggio prima del riposo, ma la reazione al periodo negativo è ancora troppo tiepida e nel secondo tempo servirà qualcosa di più per blindare il match anche in vista del ritorno.