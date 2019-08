Al 45' VAR protagonista al Franchi nel 2-1 del Napoli contro la Fiorentina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli termina il primo tempo in vantaggio dopo 35 minuti di dominio della Fiorentina e dopo aver ribaltato l'iniziale 1-0 viola. La squadra di Montella parte decisamente meglio rispetto agli uomini di Ancelotti, trovando il vantaggio grazie a un calcio di rigore fischiato da Massa dopo consulto del VAR. Le nuove regole puniscono il braccio largo di Zielinski e permettono a Pulgar di segnare il primo gol fiorentino. Successivamente è un colpo da campione di Mertens a dare la scossa al Napoli, che dopo aver saltato Badelj scarica alle spalle di un colpevole Dragowski. Passano 4 minuti e una clamorosa scelta di Massa al centro dell'area di rigore viola permette a Insigne di battere un altro rigore e di siglare il 2-1 a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Un abbaglio che costa caro alla Fiorentina e che permette agli azzurri di andare al riposo clamorosamente in vantaggio dopo quanto visto in campo.