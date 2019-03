© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è solo il Cagliari in campo al Bentegodi: 3-0 secco dei sardi alla ripresa, Chievo non pervenuto. A dispetto del buon avvio dei clivensi, la rete arriva fin troppo facile per Fabio Pisacane che appena dopo il quarto d'ora batte di testa Sorrentino su cross di Luca Pellegrini. Poi Barella s'inventa un coast to coast che spezza in due la squadra di Di Carlo, apre a sinistra per Joao Pedro, che entra in area e apre il piattone destro per siglare il 2-0. La terza rete porta la firma di Artur Ionita, ancora di testa, questa volta su cross da destra di Cacciatore.