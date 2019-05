Al Dall'Ara Bologna da Scudetto. Il cambio di passo targato Mihajlovic

© foto di PhotoViews

Semplicemente impressionante il cambio di passo dato da Sinisa Mihajlovic alla squadra, persino difficile da credere se si divide il rendimento della squadra in punti fatti in casa e fuori: con i tre conquistati stasera, sono 19 i punti conquistati dal Bologna in 8 gare, con 24 a disposizione. Senza il ko contro la Juventus, immeritato peraltro, i rossoblù sarebbero imbattuti al Dall'Ara con il tecnico serbo alla guida. E dopo i tris a Chievo, Sampdoria ed Empoli stasera è arrivata un'altra vittoria fondamentale, probabilmente quella decisiva in ottica salvezza. Ai rossoblù basterà un pareggio nel prossimo turno, in casa della Lazio, per festeggiare con un turno di anticipo un risultato che appariva assolutamente un miraggio nel momento in cui Filippo Inzaghi è stato esonerato.

Bologna-Genoa 1-1

Bologna-Juventus 0-1

Bologna-Cagliari 2-0

Bologna-Sassuolo 2-1

Bologna-Chievo 3-0

Bologna-Sampdoria 3-0

Bologna-Empoli 3-1

Bologna-Parma 4-1

Che il serbo abbia compiuto una vera impresa lo dicono i numeri: non solo successi impressionanti per continuità (col Parma è arrivato il sesto di fila in casa) ma sempre convincenti nelle prestazioni e netti nel risultato (tre volte con tre gol di scarto, altre due con due reti di vantaggio): la cura Mihajlovic spinge a riflessioni importanti anche riguardo il futuro del serbo, che potrebbe decidere di lasciare l'Emilia per tornare a lottare per l'Europa, cercando una nuova chance ad alto livello dopo Torino e Milan. Le parole di oggi però, inducono all'ottimismo...