Al di là del prezzo. Donnarumma è già pronto per i pali di una big?

© foto di Federico Gaetano

"Qualche 'papera' fa parte del bagaglio di ogni portiere, figuriamoci a 19 anni". Dino Zoff il giorno dopo i due errori di Gianluigi Donnarumma s'è espresso così. Ha detto la sua su quanto successo ieri all'Olimpico, e se lo dice Zoff - una vera e propria leggenda vivente - è anche difficile aggiungere altro.

Ieri Donnarumma ha commesso due papere plateali, dopo l'errore sul tiro di Douglas Costa ha staccato la spina e ha commesso un altro errore ancora più evidente vivendo così i cinque peggiori minuti di una carriera giovane, ma che già vanta più di 100 presenze in Serie A.

Il futuro resta però tutto dalla sua parte, e lo sarà a prescindere da quanto accaduto ieri. Ma in questo caso il punto è un altro, perché il calcio vive di presente e se sei un top club e ogni anno sei chiamato a vincere tutto come PSG, Manchester United o Real Madrid, devi sempre pensare a ciò che arriverà domani, tra tre mesi. Non tra quattro anni. E quindi ecco il punto focale: al di là del prezzo, Donnarumma è pronto per difendere i pali di squadre di questo rango fin dalla prossima stagione?

Il dubbio è di quelli amletici, difficile dare una risposta soprattutto dopo la serata di ieri. Perché se è vero che negli ultimi 15 anni Barcellona e Real Madrid hanno aperto cicli vincenti con Victor Valdes e Keylor Navas tra i pali, è altrettanto inconfutabile che Gigio per ambire a un club di primissima fascia deve probabilmente portare avanti il suo percorso di crescita ben oltre le ultime due giornate di campionato. Magari tra qualche anno diventerà il miglior portiere al mondo, ma ad oggi non è tra i primi 7-8.