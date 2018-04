Al Franchi la decide Simeone: la Viola vince, la Juve festeggia

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi, Raimondo De Magistris

© foto di Federico De Luca 2018

Non poteva essere una gara semplice e non lo è stata. E' stata la partita che ha tenuto in vita la Fiorentina nella corsa per la prossima Europa League e ha chiuso il discorso Scudetto. Dopo quanto accaduto in Inter-Juventus, su un campo difficile e con una condizione fisica che non è più quella di un paio di mesi fa, il Napoli al Franchi ha conquistato la sua terza sconfitta in 35 gare di campionato, un ko che spiana la strada della Juventus verso il settimo Scudetto consecutivo.

Non poteva essere una gara semplice, ma dopo cinque minuti per Sarri e i suoi ragazzi è diventata molto più difficile. Perché l'ingenuità di Koulibaly in apertura di match ha costretto i partenopei a giocare 85 minuti in inferiorità numerica: un intervento falloso su Simeone prima sanzionato col rigore e col cartellino giallo e poi - dopo l'intervento del VAR - giustamente trasformato in una punizione dal limite e in un rosso per il difensore senegalese. Un vantaggio numerico che la squadra di Stefano Pioli non ha capitalizzato immediatamente, ma che ha annullato del tutto qualsiasi velleità offensiva dei partenopei. Il Napoli non ha mostrato la condizione né la forza mentale per attaccare e ha lasciato il pallino del gioco ai padroni di casa che poco dopo la mezz'ora su un rilancio di Biraghi sono passati in vantaggio con Simeone. Bravo l'argentino a bruciare sul tempo Tonelli (entrato al posto di Jorginho dopo l'espulsione) e a freddare Reina con un preciso rasoterra.

Franchi in festa. L'1-0 è stato il gol che ha dato entusiasmo alla Fiorentina e al Cholito. Il Napoli a inizio ripresa ha abbozzato una reazione anche grazie agli ingressi di Zielinski e Milik, ma su azione d'angolo sono stati i padroni di casa a trovare il secondo gol della partita sempre con Simeone, bravo a farsi trovare al posto giusto al momento giusto e a insaccare da due passi.

La rete del 2-0 è arrivata al 62esimo, un vantaggio rassicurante anche in virtù della superiorità numerica che ha reso quasi inutile l'ultima mezz'ora di gioco. Da quel momento in poi è successo poco o nulla, c'è solo il tempo per il 3-0 firmato ancora una volta da Simeone.

Un risultato rotondo che premia la Fiorentina e la Juventus. I bianconeri dopo questo risultato conservano quattro punti di vantaggio sulla seconda, un gap pressoché irrecuperabile a tre giornate dalla fine.