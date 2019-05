Al Franchi vince la paura. Fiorentina-Genoa è 0-0 all'intervallo

© foto di Giacomo Morini

Il primo tempo della sfida salvezza fra Fiorentina e Genoa termina 0-0. Una gara caratterizzata dalla pioggia e soprattutto dalla paura, viva e palpabile in tutti i 22 giocatori in campo.

Inizia forte la Fiorentina che sospinta dal grande calore del proprio pubblico prende subito in mano il pallino del gioco. E dopo una manciata di secondi è Luis Muriel a chiamare in causa Radu con una bella girata al volo di destro. Il Genoa però non è affatto arrendevole e con i lanci lunghi e le spizzate di Kouame riesce a creare qualche grattacapo alla retroguardia gigliata, rimanendo comunque compatto in fase difensiva.

Il buon ritmo visto fino al 15' lascia spazio alla paura e alla voglia di non scoprirsi da parte di entrambe le squadre. Anche se al 22esimo ci pensa ancora Muriel a scaldare le tribune del Franchi con una grande discesa sulla destra mal accompagnata dalla squadra.

Brivido Chiesa - A cavallo della mezzora il Franchi trattiene il fiato, con Federico Chiesa che si accascia a terra dopo un contatto. Dopo alcuni minuti in cui il numero 25 sembrava prossimo al cambio, però, il dolore passa e la paura rientra. E al 38esimo è proprio il classe '97 a provare la fuga solitaria sulla sinistra, senza però grandi esiti. Al 41esimo altro coccolone per i tifosi di casa, con Lafont che sbaglia clamorosamente un appoggio corto e permette al Genoa di farsi avanti, ma Pandev sbaglia lo scambio con Bessa. La paura e la tensione la fanno da padrona fino al 47esimo, minuto in cui Muriel si trova la palla fra i piedi al limite dell'area ma la sua conclusione viene deviata in angolo. E dopo una manciata di secondi l'arbitro Orsato manda tutti negli spogliatoi per l'intervallo.

(Clicca QUI per la classifica parziale dopo i primi 45')