Al Friuli due gol nel giro di un minuto: Hernani la sblocca, Samir risponde. E' 1-1

Due gol nel giro di un minuto al Friuli, dove il Parma ha trovato il vantaggio e subito immediatamente il pareggio per opera di Samir, che sblocca così la fase offensiva dell'Udinese in questa stagione: il gol degli ospiti arriva dopo un'azione personale di Hernani, che supera Arslan e con un destro sporco beffa Nicolas, oggi sostituto di Musso nella porta bianconera. Risposta che arriva subito per i bianconeri: calcio d'angolo battuto forte e stacco imperioso di Samir, che mette ancora in evidenza le difficoltà difensive della squadra di Liverani.