"Non ci siamo mai visti", così James Pallotta nella tarda serata di ieri ha smentito un incontro tra un suo rappresentante e Nasser Al-Khelaifi, direttore del fondo del Qatar che è già proprietario del Paris Saint-Germain ed è interessato anche al club capitolino.

Disaccordo sulle cifre - Secondo 'Adnkronos', Al-Khelaifi nell'incontro avvenuto in un incontro in un hotel della Capitale ha presentato una prima offerta, ritenuta dal club giallorosso troppo bassa. Difficile ad oggi trovare un accordo, anche perché la vicenda stadio può far oscillare e non di poco il valore del club nel giro di pochi mesi.