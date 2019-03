Al Mapei succede di tutto. Sassuolo-Samp 1-3 grazie a Linetty

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Succede di tutto al Mapei Stadium nei minuti finali del primo tempo. Fra il 36' ed il 38' le reti di Quagliarella e Boga, ma le sorprese non sono finite. La Samp batte da centrocampo, affonda e arriva in area neroverde. Defrel scarica verso il limite, Quagliarella è bravissimo a fare il velo e Linetty ha tempoe spazio per calciare basso nell'angolo alla destra di Consigli. Al 39' Sassuolo-Samp è 1-3.