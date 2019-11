"Al Milan serve Ibra?". E Pioli sorride. I rossoneri al 15° posto per gol fatti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"A un Milan così serve Ibrahimovic?". E Stefano Pioli saluta ridendo. Termina così l'intervista del tecnico dei rossoneri, dopo l'1-1 interno contro il Napoli, ai microfoni di Sky Sport 24. I colleghi in studio hanno tentato di stuzzicare l'allenatore del Milan, senza però, come prevedibile, strappargli un commento sull'interessamento del Diavolo nei confronti del centravanti svedese, tra l'altro oggetto del desiderio anche dei partenopei. Sul tema, è poi tornato Daniele Adani, ospite in studio come di consueto: "Il Milan ha un grosso problema, in attacco". Numeri alla mano, in effetti, il reparto offensivo a disposizione di Pioli resta uno dei meno convincenti della Serie A: in attesa delle altre gare in programma nella tredicesima giornata, i rossoneri sono infatti al 15° posto per gol segnati in questo campionato.