Al Napoli non è bastato il colosso da 150 milioni di euro

Fonte: Dal nostro inviato a Londra

Centocinquanta milioni di euro. E' il valore della clausola rescissoria di Kalidou Koulibaly, difensore e pilastro di questo Napoli. Non è ancora valida, scatterà dall'estate 2020, ma è una cifra che rende l'idea del valore del calciatore. O meglio, del valore che il club partenopeo - e quindi Aurelio De Laurentiis - dà al difensore senegalese.

E' il calciatore che vale di più, il vero fuoriclasse di questo Napoli che vuole costruire anche la squadra del futuro attorno a lui. Non con i soldi di una sua cessione, anche se questa produrrebbe la plusvalenza più importante della gestione De Laurentiis.

Stasera, però, nemmeno lui è bastato per arginare un Arsenal travolgente, straripante. Emery all'Emirates ha schierato una squadra iper-offensiva. Con le due punte Aubameyang e Lacazette, con Ozil alle sue spalle e anche con Aaron Ramsey in mezzo al campo. Un modo per aumentare la pressione offensiva sul Napoli, per indirizzare il discorso qualificazione già dopo 90 minuti perché è qui, in uno degli impianti più belli d'Europa, che i gunners quest'anno hanno costruito i propri successi. Esperimento perfettamente riuscito, perché l'uno-due della prima mezz'ora è stato pesantissimo. Frutto di folate rapide e di qualità, a cui nemmeno Koulibaly è riuscito a porre rimedio.