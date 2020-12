Al Napoli per ora basta un lampo di Mertens: azzurri avanti 1-0 sull'AZ all'intervallo

vedi letture

Un lampo di Dries Mertens basta al Napoli per concludere in vantaggio, col risultato di 1-0, il primo tempo della gara di Alkmaar contro l’AZ.

CINQUE MINUTI E GOL. BRAVO OSPINA - I padroni di casa cercano di fare subito male, dopo cinque minuti la squadra di Gattuso sfonda a destra: Di Lorenzo crossa, Mertens sbuca alle spalle dei difensori e insacca. 1-0, neanche il tempo di studiarsi. Poi il belga sfiora in un paio di occasioni il raddoppio, una volta non centrando la porta e un’altra non colpendo la palla su altro bel tocco di Di Lorenzo. C’è spazio anche per Ospina, non bellissimo ma efficace nel distendersi su un’insidiosa conclusione di Aboukhlal da fuori. Nel finale, qualche affanno, soprattutto in disimpegno, per Koulibaly & Co, ma all’intervallo il Napoli è avanti. E con questa combinazione di risultati, dato l’attuale 0-1 in Real Sociedad-Rijeka, sarebbero non soltanto qualificati ai sedicesimi di finale ma anche certi del primo posto nel girone. Grande assente, come sempre, il VAR: qualche dubbio sulla posizione di Mertens in occasione dell’1-0, ma il belga si rifà a fine frazione, fermato in posizione che non sembrava irregolare.