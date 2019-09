© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Entra al 74' e segna il gol partita all'81'. Notte magica per Matteo Pessina, alla sua seconda presenza con la maglia dell'Hellas Verona e già protagonista con una rete pesantissima.

Dopo aver giocato 16 minuti nell'esordio dei gialloblù col Bologna, il giovane centrocampista arrivato pochi giorni fa in prestito con diritto di riscatto (e contro-riscatto) dall'Atalanta ha già fatto breccia nel cuore dei tifosi. Merito, appunto, del gol da tre punti realizzato nello scontro salvezza di questa sera col Lecce. Inserimento in area di rigore, controllo di palla e conclusione freddissima davanti al portiere. Al posto giusto nel momento giusto.

Un bel biglietto da visita per il talento dell'Under 21, un giocatore nel quale l'Atalanta e il movimento calcio italiano ripongono grandi speranze per il futuro. La stagione da protagonista che lo aspetta a Verona - iniziata nel migliore dei modi - non può che essere dunque la soluzione migliore per permettergli di fare il primo salto di maturità nel massimo campionato.