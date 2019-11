Al Tardini due infortuni e zero gol: Parma meglio ai punti, soffre la Roma

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Termina senza reti il primo tempo di Parma-Roma, penultima sfida del 12° turno di Serie A: buoni ritmi in campo, con la Roma più propositiva nella prima parte e solo Parma nell'ultima mezz'ora, coi ducali anche più volte vicini al gol. D'Aversa porta a casa lo 0-0 dopo i primi 45', un risultato che gli starebbe anche stretto, ma perde Gervinho, fermatosi per guai muscolari.

Primo squillo dei padroni di casa dopo un quarto d'ora di gioco circa: Cornelius col sinistro impegna severamente Pau Lopez, aiutato anche dalla deviazione di Fazio, lo spagnolo si rifugia in corner. La Roma prova a farsi vedere con Dzeko, pescato però in offside spesso e volentieri. Fonseca perde a metà primo tempo Spinazzola, per un problema muscolare, al suo posto dentro Santon. Padroni di casa ancora pericolosi sull'asse Kulusevski-Cornelius, ma l'assist del primo non viene sfruttato a dovere dal secondo. E se l'attacco non brilla, tocca a Gagliolo provare a rendersi pericoloso: il nazionale svedese si incunea in area e conclude, trovando però ancora attento Lopez. La prima frazione si chiude con l'ennesimo infortunio, stavolta per il Parma: fuori Gervinho e dentro Sprocati.