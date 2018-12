Al Tardini sfila la meglio gioventù del calcio italiano

© foto di www.imagephotoagency.it

Sebbene per Nicolò Zaniolo la gara non sia stata quella perfetta per mettersi in mostra e rafforzare il concetto, al Tardini abbiamo visto tre dei giovani italiani migliori che il campionato abbia offerto in questo girone d'andata, ragazzi di prospettiva che non sono più solo potenziale scommesse, ma realtà solide di un movimento che ha bisogno di essere rinnovato e che con giocatori come Pellegrini, Bastoni e il summenzionato ex Inter, sembra essere in mani davvero salde. Di Zaniolo ha parlato Di Francesco al termine della gara (per leggere integralmente le parole del tecnico CLICCA QUI! ), spiegando che "ha fatto una prestazione al di sotto delle aspettative, ma che i giovani hanno bisogno anche di questo per crescere".

Per Alessandro Bastoni, coetaneo di Zaniolo, parlano i numeri: ottava partita da titolare di fila, un rendimento difensivo della squadra che non ne ha minimamente sofferto e una conferma di tutte le qualità che il difensore aveva mostrato con la Primavera dell'Atalanta e quando gli era stata la possibilità anche al seguito della Prima Squadra. Un 19enne che non sembra aver paura di niente e nessuno, che oggi ha messo la museruola a Dzeko dopo aver fermato il tridente viola tre giorni fa.

E che dire di Lorenzo Pellegrini? Altro assist, un surplus di qualità che sembra non avere più limiti, tanto che al fantasista sono bastati appena 30 secondi per firmare il passaggio decisivo che ha consentito il raddoppio di Under. E qui, anche qui, ha grandissimo merito il tecnico Di Francesco, che ne ha ampliato e innalzato il raggio d'azione, schierandolo vicino al tridente e consentendogli di mettere a disposizione dell'attacco tutta la sua qualità e le geometrie di cui la squadra ha avuto grandissimo bisogno ad inizio stagione.