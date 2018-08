Al Tardini si parla Inglese: dopo 45' decisivo il colpo dell'estate

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al Tardini è già iniziata l'era Inglese: il Parma conduce sull'Udinese dopo un primo tempo di sostanziale equilibrio, che ha visto però i padroni di casa più volte vicini alla rete, grazie ad una giocata individuale dell'ex centravanti di Napoli e Chievo, capace di fare fuori due volte Nuytinck e portare in vantaggio i crociati quando al duplice fischio mancavano solo due minuti. In precedenza due ottime occasioni create da Di Gaudio e un buon colpo di testa di Barak, anche se il bianconero che più ha impressionato è stato Machis, davvero imprendibile sulla fascia di destra. Risultato tutto sommato giusto, anche se è stata sicuramente la giocata individuale a indirizzare la sfida: la squadra di Velazquez è chiamata però ad una reazione immediata e non a giocare solo di rimessa come fatto nel primo tempo, affidandosi solo alle accelerazioni di Lasagna.