Al Tardini vince la noia. Un punto a testa per Parma e Benevento, finisce 0-0

Si è da poco conclusa la sfida fra Parma e Benevento. Il punteggio, dopo oltre 90 minuti, è rimasto inchiodato sullo 0-0. Tanta noia al Tardini, un punto a testa e poche occasioni.

Le scelte iniziali - Mister Liverani è costretto a rinunciare a Kucka, fermato da una forte contusione ai muscoli posteriori della gamba sinistra rimediata nella seduta di allenamento di ieri. Al suo posto spazio ad Hernani dal primo minuto. Tante assenze, soprattutto in mezzo al campo, per l'allenatore giallorosso Filippo Inzaghi, che schiera un 4-4-2 ultra offensivo, con Caprari e Lapadula davanti, e Insigne e Improta impiegati come esterni alti.

Gervinho spara alle stelle la prima palla-gol - La partita, come da pronostico, è equilibrata. Le due squadra si studiano a centrocampo e nei primi 15 minuti non ci sono vere e proprie occasioni. La prima palla gol è sui piedi di Gervinho, al termine di una bellissima azione da parte dei Ducali. L'ivoriano, liberato in area da Cornelius, calcia al volo da ottima posizione, ma impatta malissimo il pallone che schizza alle stelle.

Fase di studio, occasione per Kurtic - La partita offre poco spettacolo, le due squadre lottano in mezzo al campo e si affidando a giocate sporadiche. Come quella di Kurtic alla mezz'ora: lo sloveno prende la mira e calcia dal limite dell'area, ma la sua conclusione viene deviata in corner da Tuia.

Ci prova Lapadula - Si fa vedere anche il Benevento in avanti e lo fa con il suo bomber, Gianluca Lapadula. L'attaccante delle Streghe calcia a giro con il mancino, ma la palla non prende lo specchio della porta. È l'ultima occasione di un primo tempo avaro di emozioni.

Fuori Karamoh, dentro Brunetta - Mister Livarni lascia uno spento Karamoh negli spogliatoi dopo la fine del primo tempo. In campo nella ripresa Brunetta.

Improta impegna Sepe - La prima occasione della ripresa è per il Benevento. Conclusione insidiosa di Improta che impegna Sepe, che si allunga e mette il pallone sul fondo.

Parma troppo prevedibile - Il Parma cerca di tenere in mano il pallino del gioco facendo girare pazientemente il pallone nella speranza di trovare spazi attaccabili. Il palleggio degli emiliani è però ancora troppo lento per impensierire il super organizzato Benevento.

Ionita salva tutto - Al minuto numero 70, il Parma ha una grandissima occasione per passare in vantaggio. Gervinho si invola sulla fascia e mette in mezzo per Cornelius. Il pallone supera sia il danese che Montipò, per fortuna del Benevento Ionita anticipa Brunetta che era pronto a calciare la palla in rete.

Doppia occasione per il Benevento - La gara si anima nel finale, il Benevento si rende pericoloso in due occasioni. Prima un insidioso cross di Improta, sul quale Busi ci mette una pezza favorendo l'uscita di Sepe. Qualche minuto più tardi è la volta di Lapadula, che scappa in contropiede, si accentra e calcia: la palla finisce sul fondo di pochissimo.

Girandola di cambi - I due tecnici nei minuti finali provano a giocarsi le ultime carte. Liverani sceglie Inglese e Gagliolo, Inzaghi Di Serio e Dabo. Il risultato non cambia, la gara si chiude a reti bianche.