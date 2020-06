Al via gli accordi preliminari: da oggi sarà possibile depositare quelli per la prossima stagione

Da oggi sarà possibile depositare gli accordi preliminari dei giocatori per la stagione 2020-2021 mentre le date del calciomercato verranno decise dal prossimo Consiglio Federale. Sarà presumibilmente fissato per il mese di settembre ma saranno quattro mesi di negoziazioni, sebbene ora siano intese come preliminari ovvero con la possibilità di depositare un accordo economico e tecnico in Lega, che diventerà poi effettivo a partire dall'inizio del mercato.