Al via il calciomercato - Messi e l'estate che può cambiare la storia

La notizia che ha scosso il mondo del calcio - e non solo - è arrivata nel tardo pomeriggio di martedì 25 agosto: Lionel Messi ha deciso di lasciare il Barcellona. La Pulce ha comunicato le sue intenzioni attraverso un burofax e da quel momento in poi, per dirla in termini social, il futuro del fenomeno argentino è diventato "trend topic" un po' dappertutto.

Come nasce la spaccatura - L'ultima stagione del Barcellona è stata devastante per Messi, sul piano psicologico ma anche dei risultati. L'8-2 subito in Champions dal Bayern Monaco ha fatto crollare definitivamente le certezze e ha spinto la società a cambiare nuovamente guida tecnica, affidandosi a una vecchia gloria come Ronald Koeman. L'approccio con la squadra dell'ex CT dell'Olanda, però, non è stato dei migliori: Rambo ha pensato bene di fare subito piazza pulita, comunicando ad alcuni senatori (come Suarez, Vidal e Rakitic) di non contare su di loro.

Bartomeu nel mirino - A Messi, poi, non è piaciuta la gestione sportiva del club negli ultimi anni, dai rinforzi alle scelte in panchina. Il Barcellona non vince in Europa da cinque stagioni e nel frattempo ha visto trionfare tre volte il Real Madrid, mentre in Catalogna hanno più volte raccolto i cocci dopo autentici disastri (Roma e Liverpool prima dell'ecatombe di Lisbona). Troppe "mazzate", che pesano sulla testa del numero 10, che con il presidente non ha mai avuto un rapporto idilliaco. A marzo ci saranno le elezioni, ma la misura era colma già da un pezzo.

E adesso? - La battaglia legale è già cominciata: il club pretende che venga pagata la clausola di 700 milioni (supportato da LaLiga), mentre il giocatore ritiene che quell'accordo non sia più impugnabile. Messi vorrebbe andare via a titolo gratuito ma i costi dell'operazione sarebbero comunque spropositati, perché l'ingaggio è monstre: 100 milioni lordi all'anno, una cifra che pochi possono permettersi. Adesso si attende l'incontro tra papà Jorge e Bartomeu, che potrebbe scrivere la parola fine a tutta la vicenda. Manchester City, Juventus, Paris Saint-Germain ed Inter osservano con interesse, pronte a mettere a segno il colpo del millennio.