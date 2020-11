Al via il WyScout Forum 2020. Una due giorni di incontri virtuali con protagonista il calciomercato

vedi letture

Il calcio ed il calciomercato si sono dovuti adattare alla pandemia. Se in campo i giocatori hanno dovuto imparare a giocare senza pubblico, dirigenti e addetti ai lavori stanno portando avanti le varie trattative anche e soprattutto tramite il mezzo tecnologico. Con telefonate, videocall e webinar che hanno sostituito i contatti diretti, faccia a faccia. Una trasformazione, seppur temporanea, che ha coinvolto anche il WyScout Forum, evento leader mondiale per quel che riguarda trattative e scouting dei giocatori.

Stamford Bridge, Johan Cruyff ArenA e Allianz Stadium sono solo alcuni dei principali stadi che nei mesi scorsi hanno ospitato il Forum, mentre quest’anno come detto l’evento si è adattato all’attualità. E così oggi e domani la football transfer community si ritroverà nell’arena virtuale studiata appositamente per l’occasione. Una serie di incontri esclusivi, su invito, one-to-one, che metteranno di fronte i maggiori protagonisti della scena internazionale del calciomercato. Una chance unica per dirigenti, agenti e direttori sportivi per connettersi da casa propria o dall'ufficio con le oltre 150 società accreditate. Sono oltre 2000 i meetings già fissati tramite la piattaforma, numero che fra oggi e domani è comunque destinato a crescere ulteriormente. Fra le altre società presenti, da segnalare Juventus, Roma, Sassuolo, Barcellona, Arsenal, Bayern Monaco e Tottenham.