Alaba dribbla le voci di mercato sull'Inter: "Concentrato solo sulla Champions League"

In casa Bayern Monaco continua a tener banco la questione legata al futuro di David Alaba, ieri sera in campo nella larga vittoria in Champions League contro il Chelsea. Intercettato da Sky Deutschland, l’austriaco seguito anche dall’Inter non si è però voluto sbilanciare sul suo futuro: “Se sto pensando al futuro? No, il mio obiettivo è un altro, sono concentrato sulla Champions League. Non mi lascio distrarre da tutte queste trappole”, le poche parole concesse sul suo futuro. Nelle ultime ore sembra essersi aperto un varco per il rinnovo contrattuale con i bavaresi, ma i media tedeschi continuano a parlare dell’interesse di tante big in giro per l’Europa, dal Manchester City al Paris Saint-Germain, passando per l’Inter, il Barcellona e il Real Madrid.