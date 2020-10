Alaba in scadenza, la Juve c'è ma Salihamidzic rilancia: "Cercheremo di convincerlo"

David Alaba, ventotto anni, difensore di casa Bayern Monaco, è da dodici ai bavaresi. "Da molto, molto tempo e non gli daremo un ultimatum per il rinnovo". A dirlo, in sede di presentazione di Bouna Sarr e di Eric Maxim Choupo-Moting, è il ds dei bavaresi, Hasan Salihamidzic. "Stiamo cercando di convincerlo, saremmo felici se dovesse decidere di restare e speriamo prima o poi di firmare". I contatti con l'agente, Pini Zahavi, proseguono serrati. La richiesta, spiega la Bild, è di quelle importanti, ma la trattativa non si arresta. Intanto su Alaba ci sono i fari sia del Real Madrid che della Juventus.