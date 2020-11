Alaba si libererà a zero, la richiesta del top player del Bayern: 15 mln a stagione per 4 anni

Ritireremo la proposta di rinnovo per David Alaba. Così quest'oggi Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha annunciato che David Alaba al termine di questa stagione lascerà il club campione d'Europa a parametro zero. Alaba ha deciso di rifiutare il triennale da 10 milioni di euro netti a stagione proposto dalla società bavarese. "E' la cosa peggiore - ha detto Salihamidzic - è che un giocatore di questo livello lasci il club a parametro zero".

Ma dove può andare Alaba, adesso? Tutti i più importanti club europei sono ovviamente interessati al suo ingaggio e in Italia più di un pensierino l'hanno fatto sia Juventus che Inter. Però - riporta 'Fcinternews' - tutti dovranno fare i conti con le richieste importantissime del top player austriaco: Alaba per firmare vuole 15 milioni di euro a stagione per i prossimi 4 anni.