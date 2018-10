Albertini: "Higuain pagato anche meno di quello che vale. Ibra? Dico di sì"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il miglior acquisto del Milan? Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, non ha dubbi: "Gonzalo Higuain. È stata fatta un'operazione importante, ma sotto il valore di quello che può essere Higuain per questo Milan".

Favorevole al ritorno di Ibrahimovic?

"Se devo immaginare un Ibrahimovic al Milan in questo momento dico di sì, potrebbe fare bene. E magari anche la sua presunzione, in termini di autostima, potrebbe dare qualcosa in più".