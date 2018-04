Albertini: "Juve-Napoli? Vincerà chi avrà più convinzione"

Demetrio Albertini, ex centrocampista di Milan e Lazio, ha parlato a Radio Crc della lotta per lo Scudetto tra Napoli e Juventus. Ecco quanto ripreso da TuttoNapoli: "Il gioco è sempre stato il punto forte del Napoli, che ha sempre fatto bene, anche nelle sconfitte. È un bel campionato, equilibrato e il Napoli è lì davanti con merito. La Juve è abituata a vincere ed è questa la differenza col Napoli. I 4 punti danno la possibilità alla Juve di giocare per 2 risultati su 3, mentre il Napoli deve necessariamente vincere. Non sempre vince la squadra più forte, ma quella che ha più convinzione: in 90 minuti il Napoli a Torino dovrà anche soffrire, ma senza mai avere paura".

Sulla presidenza Federcalcio: "Dipende dai votanti e non da chi si mette a disposizione. Ho fatto un’esperienza importante nella Federcalcio ed è una passione che coltivo sempre e spero si possa fare qualcosa di importante per il nostro calcio".